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السلطات: عدد ضحايا زلزال المغرب حتى الآن بإقليم الحوز 1293 قتيلاً وتارودانت 452 وفي ورززات 41 وفي مراكش 15

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:04
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