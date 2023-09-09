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وزارة الدفاع الروسية تقول إنها أسقطت 8 طائرات من دون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
09-09-2023 | 23:21
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