مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزّميل فارس الجميّل: متضامنون مع المملكة المغربية الشقيقة بعد الزلزال المروّع الذي ضربها ولا يمكن أن ننسى وقوف المملكة مع لبنان دائماً وتحديداً بعد إنفجار مرفأ بيروت عام 2020

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