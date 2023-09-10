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الجميّل: لبنان سيقف إلى جانب المغرب ضمن إمكانياته والرئيس ميقاتي كان على تواصلٍ دائم مع سفير لبنان في المغرب لإستطلاع أوضاع اللبنانيين هناك بشكل مستمر

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:04
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مُستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزّميل فارس الجميّل: متضامنون مع المملكة المغربية الشقيقة بعد الزلزال المروّع الذي ضربها ولا يمكن أن ننسى وقوف المملكة مع لبنان دائماً وتحديداً بعد إنفجار مرفأ بيروت عام 2020
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10/09/2023 13:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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