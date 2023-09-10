الجميّل: لبنان سيقف إلى جانب المغرب ضمن إمكانياته والرئيس ميقاتي كان على تواصلٍ دائم مع سفير لبنان في المغرب لإستطلاع أوضاع اللبنانيين هناك بشكل مستمر

Lebanon 24