الجميّل: ميقاتي اتصل بنظيره المغربي وعرض مساعدة لبنان بعد كارثة الزلزال كما أن قائد الجيش العماد جوزاف عون إتصل بقائد القوات العسكرية المغربيّة وأبلغه وضع الإمكانات اللوجستية في لبنان بتصرّف المملكة

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