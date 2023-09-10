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الجميل: لم يكن هناك أي قرار بإنشاء مُخيّم جديد في صيدا جراء إشتباكات عين الحلوة وإنشاء بعض الخيم جاء بشكل عفويّ لإيواء النازحين

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:06
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مسؤول الجبهة الديمقراطية في مُخيّم عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"لبنان24": هناك إجتماعٌ سيُعقد عند الساعة الـ1 ظهر اليوم لنواب صيدا وفعالياتها وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لتطويق إشتباكات المُخيم ووقف إطلاق النار بشكلٍ فوري
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