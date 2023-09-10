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الجميل: رئيس الحكومة طلب إزالة الخيم التي نُصبت في صيدا وتقرّر نقل النازحين من عين الحلوة إلى أماكن إيواء أخرى وذلك وفق آليات تضعها الجهات المعنية في المدينة

Lebanon 24
10-09-2023 | 03:08
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