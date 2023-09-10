"لبنان24": إشتباكات مباشرة بين عناصر "فتح" ومسلحين تابعين لجماعتي "جند الشام" و "الشباب المسلم" داخل حي حطين في مخيم عين الحلوة ومعلومات عن سقوط إصابات عديدة

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