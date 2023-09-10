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هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على عمق 10 كم بالقرب من مراكش
Lebanon 24
10-09-2023
|
07:10
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