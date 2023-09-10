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مصدر في حركة فتح لـ"لبنان24": اشتداد المعارك في عين الحلوة لاسيما في محور التعمير التحتاني ولا صحة لخبر مقتل عنصر من حركة فتح

Lebanon 24
10-09-2023 | 07:32
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