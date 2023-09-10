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رويترز عن لجان شعبية محلية سودانية: ٤٠ قتيلا في غارة جوية على سوق بجنوب الخرطوم

Lebanon 24
10-09-2023 | 08:05
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