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بيسري لـ"الجديد ": وجهت دعوات الى هيئة العمل الفلسطيني المشترك والفصائل للإجتماع عند الثانية من بعد ظهر الغد في المديرية وقد استجابت جميع الأطراف للدعوة

Lebanon 24
10-09-2023 | 08:40
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