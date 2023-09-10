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بيسري لـ "الجديد": سأتوجه الى ممثلي الفصائل بضرورة تحمل مسؤولياتهم ووقف القتال وأحداث عين الحلوة قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات
Lebanon 24
10-09-2023
|
08:46
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