جلستان لمجلس الوزراء غداً الاولى عند الساعة 11 من قبل الظهر خاصة بملف النازحين السوريين والثانية عند 3:30 من بعد الظهر لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة 2024

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