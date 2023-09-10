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البيت الأبيض: 24 مليون دولار لفيتنام لإزالة الألغام والذخائر التي تم زرعها إبان الحرب ولم تنفجر

Lebanon 24
10-09-2023 | 11:13
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