الرئاسة التركية: أردوغان بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والعالمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين

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