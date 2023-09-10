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الرئاسة التركية: أردوغان بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والعالمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين

Lebanon 24
10-09-2023 | 11:45
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