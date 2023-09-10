Advertisement

أخبار عاجلة

الداخلية المغربية: لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في عمالات وأقاليم ورززات وأزيلال وأكادير وإداوتنان والدار البيضاء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية المغربية: السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى وتعبئة كل الإمكانات لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/09/2023 21:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المغربية: تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال
lebanon 24
10/09/2023 21:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية المغربية: الزلزال أسفر عن إصابة 153 شخصاً على الأقل بجروح متفاوتة وتم نقلهم إلى المستشفيات (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/09/2023 21:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل الداخلية المغربية: 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة
lebanon 24
10/09/2023 21:33:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-09-10
14:08 | 2023-09-10
13:52 | 2023-09-10
13:44 | 2023-09-10
13:32 | 2023-09-10
13:18 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24