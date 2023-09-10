Advertisement

أخبار عاجلة

معلومات عن تعرض مركز للجيش للقصف من مخيم عين الحلوة، ورد الجيش على مصدر النيران

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات "لبنان 24": 4 جرحى للجيش في استهداف مركزهم وحالاتهم مستقرة
lebanon 24
10/09/2023 21:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن تعرُّض محيط حاجز للجيش بالقرب من جامع الموصللي في صيدا لرصاص القنص من مخيم عين الحلوة
lebanon 24
10/09/2023 21:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي في حركة فتح لـ"لبنان 24": "فتح" تلقت معلومات أمنية من الجيش بشأن الهجوم الذي حصل وتمّ الاستنفار للتصدي له
lebanon 24
10/09/2023 21:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يقول إنه قصف مركزا قياديا للجيش الأوكراني في دنيبرو أمس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/09/2023 21:33:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-09-10
14:08 | 2023-09-10
13:52 | 2023-09-10
13:44 | 2023-09-10
13:32 | 2023-09-10
13:18 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24