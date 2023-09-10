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إصابة 11 شخصا في انهيار ممشى خشبي يؤدي إلى منارة أثرية في ولاية ماين الأميركية

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:27
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