Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر مطلعة: حكومة أخنوش ستعقد مساء اليوم اجتماعا استثنائيا لتفعيل التعليمات الملكية بشأن مواجهة آثار الزلزال

Lebanon 24
10-09-2023 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره المغربي برغبة بلاده في مساعدة المملكة على مواجهة آثار الزلزال
lebanon 24
10/09/2023 21:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات... لحظة حصول الزلزال مساء اليوم ماذا فعل مواطنون في تركيا؟
lebanon 24
10/09/2023 21:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن مصادر مطلعة: بايدن سيطلب اليوم من الكونغرس مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة ١٣ مليار دولار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/09/2023 21:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
lebanon 24
10/09/2023 21:34:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-09-10
14:08 | 2023-09-10
13:52 | 2023-09-10
13:44 | 2023-09-10
13:32 | 2023-09-10
13:18 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24