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الرئيس ميقاتي: نأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من ملف النزوح من باب المزايدة ليس الا

Lebanon 24
11-09-2023 | 05:12
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