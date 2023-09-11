وزير الاعلام من السرايا: لا ضمانة لحضور الوزراء جلسة بعد الظهر وقائد الجيش جوزاف عون كشف خلال اللقاء التشاوري حول ملف النزوح عن أرقام كبيرة ومفاجئة في عدد النازحين السوريين

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