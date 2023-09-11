Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الاعلام من السرايا: لا ضمانة لحضور الوزراء جلسة بعد الظهر وقائد الجيش جوزاف عون كشف خلال اللقاء التشاوري حول ملف النزوح عن أرقام كبيرة ومفاجئة في عدد النازحين السوريين

Lebanon 24
11-09-2023 | 06:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحلبي خلال جلسة مجلس الوزراء: لدعوة القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضدّ السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيًّا إلى السلطات السورية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين (ام تي في)
lebanon 24
11/09/2023 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تقرّر خلال اللقاء التشاوري في السرايا بشأن ملف النازحين؟
lebanon 24
11/09/2023 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء لم ينعقد كما كان مقررا اليوم في السرايا لبحث موضوع النازحين السوريين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة
lebanon 24
11/09/2023 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جلستان لمجلس الوزراء غداً الاولى عند الساعة 11 من قبل الظهر خاصة بملف النازحين السوريين والثانية عند 3:30 من بعد الظهر لاستكمال البحث في مشروع قانون موازنة 2024
lebanon 24
11/09/2023 19:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2023-09-11
11:53 | 2023-09-11
11:46 | 2023-09-11
11:42 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24