"سكاي نيوز" عن وسائل اعلام بيلاروسية: جهاز أمن الدولة أوقف أنشطة 3 مجموعات قتالية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني كانت تستعد لعمليات تخريبية في بيلاروسيا وروسيا

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