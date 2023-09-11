Advertisement

أخبار عاجلة

بدء إجتماع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع الفصائل الفلسطينية وهيئة العمل المشتركة في لبنان

Lebanon 24
11-09-2023 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري بمناسبة العيد الـ78 للأمن العام: لدينا إرادة للتغلب على التحديات والصعاب التي نواجهها في لبنان
lebanon 24
11/09/2023 19:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": الإشتباكات ما زالت مستمرّة في مُخيّم عين الحلوة رغم إعلان وقف إطلاق النار وذلك عقب الإجتماع الذي عُقد في المديرية العامّة للأمن العام اليوم الإثنين
lebanon 24
11/09/2023 19:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي خلال زيارة المديرية العامة للأمن العام: نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون ورغم الظروف الصعبة لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية
lebanon 24
11/09/2023 19:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مكاري: مجلس الوزراء قرر التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية
lebanon 24
11/09/2023 19:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2023-09-11
11:53 | 2023-09-11
11:46 | 2023-09-11
11:42 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24