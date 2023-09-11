Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة الليبية: الحداد 3 أيام على ضحايا السيول وإعلان البلديات التي تعرضت للكارثة مناطق منكوبة

Lebanon 24
11-09-2023 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي: قرار الحكومة بتثبيت متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير للجهود التي يقوم بها الدفاع المدني في كل المناطق اللبنانية
lebanon 24
11/09/2023 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع موضوع الطفلة نايا حنا التي أصيب برصاصة طائشة قبل أيام
lebanon 24
11/09/2023 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: أحياء كاملة من مدينة درنة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/09/2023 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: مقتل أكثر من 2000 شخص نتيجة إعصار دانيال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/09/2023 19:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:56 | 2023-09-11
11:53 | 2023-09-11
11:46 | 2023-09-11
11:42 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
11:41 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24