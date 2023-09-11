Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": مجلس الوزراء يُكلف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لترؤس وفد لبنان إلى سوريا لمتابعة ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"الجديد": سأتغيّب عن حضور جلسة مجلس الوزراء غداً تضامناً مع الفريق المسيحيّ وخوفاً من التصويت على إسم بديل لتولي حاكمية مصرف لبنان
lebanon 24
12/09/2023 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تشكيل لجنة وزارية لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب (الجديد)
lebanon 24
12/09/2023 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتهاء جلسة مجلس الوزراء والجلسة المقبلة غداً عند الساعة 11:30
lebanon 24
12/09/2023 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مجلس الوزراء يُناقش في هذه الاثناء ملف النزوح السوري
lebanon 24
12/09/2023 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:10 | 2023-09-11
17:41 | 2023-09-11
17:31 | 2023-09-11
17:30 | 2023-09-11
17:26 | 2023-09-11
17:25 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24