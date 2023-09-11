معلومات "لبنان24": الإشتباكات ما زالت مستمرّة في مُخيّم عين الحلوة رغم إعلان وقف إطلاق النار وذلك عقب الإجتماع الذي عُقد في المديرية العامّة للأمن العام اليوم الإثنين

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