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معلومات "لبنان24": الإشتباكات ما زالت مستمرّة في مُخيّم عين الحلوة رغم إعلان وقف إطلاق النار وذلك عقب الإجتماع الذي عُقد في المديرية العامّة للأمن العام اليوم الإثنين
Lebanon 24
11-09-2023
|
11:26
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