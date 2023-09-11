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مكاري: مجلس الوزراء قرر التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:40
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