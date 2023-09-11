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معلومات "لبنان24": نقاط تابعة لحركة "فتح" في جبل الحليب داخل مخيم عين الحلوة تتعرّضُ لرصاص القنص من حي الرأس الأحمر

Lebanon 24
11-09-2023 | 13:14
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