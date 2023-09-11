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ماكرون: فرنسا تحشد الموارد لتقديم المساعدة الطارئة لليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات (الشرق)

Lebanon 24
11-09-2023 | 15:48
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