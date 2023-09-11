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واشنطن تقر إعفاء يسمح بالاتفاق مع طهران لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار (أسوشيتد برس)

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:15
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