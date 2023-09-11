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وزير الخارجية الاميركي أصدر استثناء للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر

Lebanon 24
11-09-2023 | 17:25
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