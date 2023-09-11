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مدير مركز البيضاء الطبي شرقي ليبيا ل"الجزيرة": تقديرات أولية تشير إلى فقد 5 آلاف في مدينة درنة وحدها بسبب السيول
Lebanon 24
11-09-2023
|
17:31
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