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وصول طائرة إماراتية محملة بالمساعدات وفريق إنقاذ إلى مطار مراكش للمساعدة في عمليات إغاثة ضحايا زلزال المغرب

Lebanon 24
11-09-2023 | 18:49
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