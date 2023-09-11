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وصول طائرة إماراتية محملة بالمساعدات وفريق إنقاذ إلى مطار مراكش للمساعدة في عمليات إغاثة ضحايا زلزال المغرب
Lebanon 24
11-09-2023
|
18:49
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