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أخبار عاجلة
وزارة السكن المغربية تعقد اجتماعا طارئا للوقوف على التدابير الاستعجالية لمواكبة الأضرار الناتجة عن الزلزال
Lebanon 24
11-09-2023
|
23:02
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