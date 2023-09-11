Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الليبي: فيضانات ليبيا خلفت أكثر من 2000 قتيل و5 آلاف مفقود

Lebanon 24
11-09-2023 | 23:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الليبي: 3000 قتيل حتى الآن والمفقودون بالآلاف
lebanon 24
12/09/2023 10:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية بليبيا للجزيرة: المعطيات الحالية تشير إلى وجود مئات الضحايا في فيضانات درنة (الجزيرة)
lebanon 24
12/09/2023 10:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مناطق منكوبة وعدد كبير من المفقودين.. إعصار "دانيال" يحصد 2800 قتيل في ليبيا
lebanon 24
12/09/2023 10:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة الليبي: أكثر من 2000 قتيل جراء السيول حتى الآن
lebanon 24
12/09/2023 10:06:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2023-09-12
02:48 | 2023-09-12
02:42 | 2023-09-12
02:38 | 2023-09-12
02:34 | 2023-09-12
02:23 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24