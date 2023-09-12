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بوتين: بحلول عام 2030 يجب أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي ثلاث مرات وقد تم اتخاذ قرار بإنشاء خطوط جديدة

Lebanon 24
12-09-2023 | 02:42
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