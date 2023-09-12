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وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى السراي الحكومي حيث يستقبله في هذه الأثناء الرئيس ميقاتي

Lebanon 24
12-09-2023 | 02:38
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