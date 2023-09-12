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الخارجية الفلسطينية تعلن وفاة ٩ من رعاياها وفقدان آخرين جراء الإعصار في ليبيا

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:37
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