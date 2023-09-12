بدء جلسة مجلس الوزراء قبل لحظات مع اكتمال النصاب القانونيّ بوصول وزير الصحة فراس الأبيض ويرأس رئيس الحكومة هذه الجلسة المخصصة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024

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