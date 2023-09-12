Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتهاء جلسة مجلس الوزراء والجلسة المقبلة غداً عند الساعة 11:30
lebanon 24
12/09/2023 14:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ورونيكا: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت كما أبلغته بأننا عرضنا في 16 تموز الماضي في نيويورك فيلما وثائقيا ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه "نحلم بلبنان" في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن
lebanon 24
12/09/2023 14:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مناقشات وزارية قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء بعد قليل لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024
lebanon 24
12/09/2023 14:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله لازارو : نؤكد التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" سنة كاملة"
lebanon 24
12/09/2023 14:47:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2023-09-12
07:00 | 2023-09-12
06:49 | 2023-09-12
06:27 | 2023-09-12
06:26 | 2023-09-12
06:24 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24