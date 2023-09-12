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مصادر عين التينة لـ"الجديد": لودريان يدعم مبادرة بري ويُشدّد على الحوار ثمّ الحوار

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:39
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معلومات "‎الجديد": الدعوة إلى الحوار لن تشمل النواب الـ38 الذين تلقوا الورقة الفرنسية إنما عدد المدعوين ممكن أن يتراجع إلى 15 نائباً وفق ما اتفق عليه لودريان مع بري لضمان سرعة الحوار وإنتاجيته
lebanon 24
12/09/2023 14:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
12/09/2023 14:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان يُغادر عين التينة مكتفياً بعبارة "bonne journée" (الجديد)
lebanon 24
12/09/2023 14:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/09/2023 14:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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