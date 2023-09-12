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أخبار عاجلة
ميقاتي: هذه أول موازنة تقرها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002
Lebanon 24
12-09-2023
|
06:27
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