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بري أكد بعد لقائه لودريان أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان

Lebanon 24
12-09-2023 | 07:00
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