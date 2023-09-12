32
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
26
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: قلقون بشدة إزاء الفيضانات في ليبيا وتجري تعبئة فرق الطوارئ
Lebanon 24
12-09-2023
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مخاطر تواجه مليون لاجئ سوداني
Lebanon 24
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مخاطر تواجه مليون لاجئ سوداني
12/09/2023 18:51:24
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأمين العام يدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في الغابون (الجزيرة)
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأمين العام يدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في الغابون (الجزيرة)
12/09/2023 18:51:24
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في السودان حرج للغاية ويتدهور بشدة (العربية)
Lebanon 24
الأمم المتحدة: وضع الأمن الغذائي في السودان حرج للغاية ويتدهور بشدة (العربية)
12/09/2023 18:51:24
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون من مخاطر تفاقم العنف في مالي مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون من مخاطر تفاقم العنف في مالي مع بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"
12/09/2023 18:51:24
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
14:38 | 2023-09-11
11/09/2023 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
14:55 | 2023-09-11
11/09/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:56 | 2023-09-12
12/09/2023 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
03:12 | 2023-09-12
12/09/2023 03:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:47 | 2023-09-12
معلومات "الجديد": النائبان وائل ابو فاعور وملحم رياشي اجريا محادثات في باريس لكن كل على حدة وليس بشكل مشترك كما جرت العادة (الجديد)
11:36 | 2023-09-12
السفير السعودي وليد البخاري اجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم الى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل يحضره الموفد الفرنسي جان ايف لودريان (الجديد)
11:29 | 2023-09-12
رئيس مجلس النواب الأميركي يعلن فتح تحقيق في قضية عزل بايدن: التحقيق سيسمح للمشرعين بجمع الحقائق (سكاي نيوز)
11:08 | 2023-09-12
المتحدث باسم الداخلية المكلفة من البرلمان الليبي: غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة
10:28 | 2023-09-12
الفاتيكان يُعلن أن مبعوثا للبابا فرنسيس سيزور بكين من 13 حتى 15 من الشهر الجاري
09:51 | 2023-09-12
بوتين: لا مشاكل مُستعصية في ما يتعلّق بسعر صرف الروبل
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 18:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24