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الفاتيكان يُعلن أن مبعوثا للبابا فرنسيس سيزور بكين من 13 حتى 15 من الشهر الجاري

Lebanon 24
12-09-2023 | 10:28
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