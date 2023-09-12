السفير السعودي وليد البخاري اجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم الى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل يحضره الموفد الفرنسي جان ايف لودريان (الجديد)

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