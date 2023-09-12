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الخارجية المصرية: إعصار "دانيال" في ليبيا أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين (الشرق)

Lebanon 24
12-09-2023 | 12:27
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