Advertisement

أخبار عاجلة

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: فرص وجود ناجين من الإعصار تتضاءل (الشرق)

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: هناك عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة
lebanon 24
12/09/2023 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية بليبيا للجزيرة: المعطيات الحالية تشير إلى وجود مئات الضحايا في فيضانات درنة (الجزيرة)
lebanon 24
12/09/2023 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولان بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أكدا أن رئيسها على علم بمباحثات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي (أسوشيتد برس)
lebanon 24
12/09/2023 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق
lebanon 24
12/09/2023 22:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:57 | 2023-09-12
14:26 | 2023-09-12
13:55 | 2023-09-12
13:52 | 2023-09-12
12:58 | 2023-09-12
12:44 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24