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اجتماع في هذه الاثناء بين حركتي فتح وحماس في السفارة الفلسطينية ببيروت لبحث تطورات مخيم عين الحلوة وتثبيت وقف اطلاق النار (الجديد)

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:52
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